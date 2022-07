Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit le feu vert pour un ancien protégé de Galtier

Publié le 12 juillet 2022 à 21h10 par Thomas Bourseau

Justin Kluivert pourrait quitter la Roma après deux prêts successifs au RB Leipzig et à l’OGC Nice. Et l’OM serait sur les rangs. D’ailleurs, le club romain aurait lâché un indice de taille sur l’avenir de Kluivert ces dernières heures d’après la presse italienne.

Et si la troisième recrue estivale de Pablo Longoria se nommait Justin Kluivert ? Fils de la légende néerlandaise Patrick Kluivert, l’ailier de la Roma ne semble plus avoir d’avenir sous les ordres de José Mourinho, lui qui a été prêté à l’OGC Nice la saison passée et au RB Leipzig l’exercice ayant précédé ce prêt sur la côte-d’Azur. Et le président de l’OM garderait un oeil sur Kluivert.

Un accord imminent entre l’OM et Kluivert

C’est en effet l’information communiquée par le Corriere dello Sport ces dernières heures. D’après le quotidien transalpin, le président Pablo Longoria aurait formulé une offre de transfert de 10M€ à la Roma pour s’attacher les services de Justin Kluivert. D’ailleurs, un terrain d’entente serait proche d’être trouvé entre les différentes parties.

Justin Kluivert, pas dans le groupe du stage de pré-saison