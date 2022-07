Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a du souci à se faire pour Paulo Dybala

Publié le 12 juillet 2022 à 19h15 par Pierrick Levallet

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM cherche désormais à se bâtir une équipe compétitive pour éviter un nouveau fiasco en Coupe d’Europe. Dans cette optique, Pablo Longoria explorerait plusieurs pistes notamment du côté des agents libres. Le président phocéen garderait un œil sur Paulo Dybala. Cependant, un concurrent de taille devrait s’immiscer dans ce dossier.

La saison prochaine, l’OM évoluera en Ligue des champions. Le club phocéen cherche donc à se renforcer afin de se bâtir une équipe compétitive, capable de rivaliser au haut niveau. Pablo Longoria explorerait donc de nombreuses pistes, notamment du côté du marché des agents libres. Le président marseillais s’intéresserait à des joueurs comme Dries Mertens ou encore Paulo Dybala. Mais la concurrence pourrait bien être rude pour ce dernier.

Naples cible bien Dybala

Selon les informations du Corriere del Mezzogiorno , Paulo Dybala serait bien une cible pour le Napoli. Le quotidien napolitain précise que les contacts entre les représentants de l’Argentin et les dirigeants du club seraient en cours. L’opération pourrait d’ailleurs être possible pour le pensionnaire de Serie A, à condition d’économiser des fonds issus du transfert de Kalidou Koulibaly.

Naples est proche de vendre Koulibaly

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le défenseur sénégalais se rapproche de plus en plus d’un départ cet été. Chelsea le convoiterait et un accord serait tout proche d’être trouvé entre toutes les parties autour d’un transfert à 40M€. Reste maintenant à voir si Naples parviendra à convaincre Paulo Dybala dans la foulée. Affaire à suivre...