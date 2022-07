Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara s’est mise au travail pour le transfert de Mauro Icardi

Publié le 13 juillet 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Mauro Icardi pourrait ne pas s’éterniser au PSG et surtout ne pas passer l’été au sein du club de la capitale. Promu en Serie A, Monza aurait la ferme intention de recruter l’ancien joueur de l’Inter et aurait initié les premiers contacts avec sa conjointe et représentante Wanda Nara.

Trois ans après son arrivée au PSG, initialement sous la forme d’un prêt avant que l’ex-directeur sportif Leonardo décide de boucler son transfert en mai 2020 auprès de l’Inter, Mauro Icardi aurait de fortes chances de plier bagage. Que ce soit France Bleu , L’Équipe ou d’autres médias, la presse est unanime pour affirmer qu’Icardi ne serait plus en odeur de sainteté au PSG et qu’il n’aurait pas sa place dans le nouveau projet sportif mis en place par le conseiller football Luis Campos.

Monza est bien dans le coup pour Icardi

Ces derniers temps, la piste Monza a pris de l’ampleur pour l’avenir de Mauro Icardi. D’ailleurs, un package serait offert au clan Icardi : la possibilité de revenir en Serie A pour le joueur qui est passé à la Sampdoria et à l’Inter, ainsi que pour sa conjointe et représentante Wanda Nara d’animer des émissions sur Mediaset comme le Corriere della Sera le dévoilait dernièrement.

Deux rencontres Monza/Wanda Nara pour le transfert de Mauro Icardi