Transferts - PSG : Le message énigmatique de Chelsea sur Neymar

Alors que le PSG semblerait être prêt à se séparer de Neymar, il n’en serait certainement pas de même pour le Brésilien qui aurait la ferme volonté de poursuivre au PSG. En Angleterre, Pep Guardiola a mis un terme aux rumeurs de son éventuelle arrivée à Manchester City lorsqu’à Chelsea, son recrutement est devenu ironique au sein des plus hautes sphères du club.

Après Santos, le FC Barcelone et le PSG, place à une nouvelle aventure pour Neymar qui a soufflé sa 30ème bougie en février dernier ? D’après Le Parisien , la direction sportive du PSG emmenée par le conseiller football Luis Campos semblerait prête à tourner la page Neymar en se séparant du Brésilien. Cependant, les options ne semblent pas être légion pour Neymar.

Le Parisien a révélé dans la journée de mardi que le PSG aurait contacté Manchester City afin de proposer au club mancunien les services de Neymar par le biais d’un échange de joueurs dans lequel Bernardo Silva aurait pu faire le chemin inverse. Ne souhaitant pas déséquilibrer les forces de son effectif, l’entraîneur Pep Guardiola aurait repoussé la proposition du PSG. L’occasion pour le coach des Skyblues de nier une telle option. « Je suis vraiment désolé pour Le Parisien, mais ce n'est pas vrai. Je suis désolé pour eux parce que les informations qu'ils ont reçues sont fausses. Neymar est un joueur incroyable et d'après mes informations, c'est un gars sympa. Qu'il s'exprime à Paris. City achète 150 joueurs chaque été, et ce n'est pas vrai. Je suis désolé pour Neymar, bien sûr ».

Vendu par Roman Abramovich, le club de Chelsea a été racheté en partie par Todd Boehly, co-propriétaire des Blues . Depuis, bien que le club londonien ait déjà recruté Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly et semble être en passe d’en faire de même avec Jules Koundé, Boehly aurait la ferme intention de mettre la main sur une star mondiale afin de redonner de l’élan à Chelsea. D’après The Athletic, un autre propriétaire de Chelsea, en la personne de José Feliciano, était présent à Los Angeles dernièrement où Chelsea a séjourné pour quelques jours dans le cadre de sa tournée américaine de pré-saison. Feliciano aurait plaisanté en évoquant les signatures de Neymar et de Cristiano Ronaldo.

