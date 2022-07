Foot - Mercato - PSG

Di Maria pourrait rendre un énorme service à Campos et Henrique

Publié le 20 juillet à 20h00 par Axel Cornic

Après sept années, Angel Di Maria a quitté le Paris Saint-Germain le 30 juin dernier, au terme de son contrat. Désormais à la Juventus, l’Argentin aimerait s’entourer de certaines personnes connues et aurait donc glissé à ses nouveaux dirigeants le nom de Leandro Paredes, son compatriote et ancien coéquipier au PSG.

Si Luis Campos patine sur les arrivées, Antero Henrique ne fait pas mieux sur les départs. Seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka sont partis pour le moment et la liste des indésirables est encore très longue. On peut notamment y retrouver Leandro Paredes, qui a déjà vu Vitinha débarquer au milieu et qui pourrait voir Renato Sanches arriver d’ici la fin du mercato.

Mercato : Le prochain transfert du PSG est connu, et c'est une surprise https://t.co/8GRv8nlfKu pic.twitter.com/6OdiZ6D6Iu — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Les pistes manquent pour Paredes

Ces derniers mois, Leandro Paredes a été lié à plusieurs clubs, surtout du côté de la Serie A. Il semble en effet avoir été une piste chaude pour l’AS Roma de José Mourinho, qui selon Il Corriere dello Sport aurait finalement décidé de tout miser sur Georginoio Wijnaldum, un autre indésirable parisien. L’Inter et l’AC Milan auraient également lâché l’affaire, préférant travailler sur d’autres dossiers.

Di Maria le voudrait à la Juventus !