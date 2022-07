Foot - Mercato - ASSE

Après ces deux transferts, un crack de Batlles sur le départ ?

Publié le 20 juillet à 19h45 par Amadou Diawara

Alors que l'ASSE serait sur le point d'annoncer les signatures de Mathieu Cafaro et de Victor Lobry, Adil Aouchiche se rapprocherait encore un peu plus d'un départ. En effet, les Verts de Laurent Batlles serait toujours aussi déterminés à se débarrasser de l'ancien milieu offensif du PSG.

Relégué en Ligue 2, l'ASSE ferait déjà le maximum pour retrouver l'élite au plus vite. En effet, le club emmené par Laurent Batlles tenterait de renforcer son effectif au maximum pour se donner les moyens de revenir en Ligue 1 dès la fin de la saison 2022-2023.

L'ASSE veut boucler le transfert d'Adil Aouchiche cet été

Après avoir officialisé les arrivées d'Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et de Dylan Chambost, l'ASSE serait en passe d'annoncer deux autres transferts. D'après les indiscrétions de L'Equipe , confirmées par Le Progrès , Laurent Batlles pourrait accueillir à la fois Mathieu Cafaro et Victor Lobry ce mercredi. Et malheureusement pour Adil Aouchiche, ces arrivées devraient précipiter son départ.

Adil Aouchiche poussé vers la sortie par Mathieu Cafaro et Victor Lobry ?