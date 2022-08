Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato piétine, Antero Henrique a trouvé une excuse

Publié le 23 août 2022 à 23h45 par Arthur Montagne

Revenu de façon officieuse au sein de l'organigramme du PSG, Antero Henrique fait déjà parler de lui notamment à cause du fait que certains dossiers ont pris beaucoup de retard sur le mercato. Mais le dirigeant portugais utilise l'excuse du fair-play financier pour justifier ses difficultés.

Alors que Luis Campos a remplacé Leonardo et se retrouve en charge du recrutement du PSG, l'ancien dirigeant du LOSC et de l'AS Monaco est épaulé par Antero Henrique. Directeur sportif du club de la capitale entre 2017 et 2019, le Portugais a fait son retour de manière officieuse au sein de l'organigramme du PSG. Mais son travail est déjà largement commenté en interne.

Plusieurs dossiers en stand-by

En effet, selon les informations du Parisien , Luis Campos s'agacerait notamment du retard pris sur plusieurs ventes qui semblaient bien engagées à l'image de celle de Leandro Paredes vers la Juventus, Idrissa Gueye vers Everton ou encore Keylor Navas à Naples. Et cela pose problème au conseiller football du PSG qui ne peut pas accélérer sur le recrutement du club sans vente.

Henrique avance l'excuse du fair-play financier