Transferts - PSG : Le clash Mbappé-Neymar déclenché par le mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur

Au terme d’un long feuilleton qui aura fait couler beaucoup d’encre, Kylian Mbappé a fini par prolonger son contrat avec le PSG en mai dernier plutôt que de s’engager avec le Real Madrid. Et parmi les nombreuses conditions fixées par l’attaquant français, le départ de Neymar était réclamé, ce qui aurait provoqué un clash entre les deux stars.

Longtemps annoncé partant en direction du Real Madrid avec qui il disposait d’ailleurs d’un accord de principe comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG en mai dernier, mettant ainsi un terme à l’incroyable feuilleton autour de son avenir. Mais pour se faire, l’attaquant de l’équipe de France aurait fixé des conditions bien précises à la direction du PSG…

Mercato - PSG : Kylian Mbappé veut claquer la porte, c’est validé https://t.co/o6WKz6o9o4 pic.twitter.com/UWtihyd5Ii — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar

Parmi les désidérata de Kylian Mbappé, il a notamment été question d’un départ de Neymar. Le numéro 7 du PSG, qui a pourtant été très proche de la star brésilienne depuis le début de leur collaboration au club en 2017, aurait tout bonnement demandé à ce que Neymar soit transféré, et ce dernier aurait d’ailleurs été proposé à des écuries telles que Manchester City et Chelsea. Sans succès. Voilà qui ce serait donc à l’origine du clash entre Neymar et Mbappé, qui n’affichent plus du tout la même complicité qu’avant sur le terrain avec le PSG.

« Ils ne se supportent plus »