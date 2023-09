Transferts - PSG : Barcelone règle ses comptes avec Dembélé

Thibault Morlain

Après 6 saisons passées sous le maillot du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a décidé de s’en aller. Malgré la confiance de Xavi et l’affection de tout le monde en Catalogne, le Français a fait ses valises. Le voilà désormais aujourd’hui au PSG aux côtés notamment de Kylian Mbappé. Un nouveau chapitre dans la carrière de Dembélé, qu’on a un peu de mal à digérer au Barça.

Débarqué au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé avait la lourde tâche de venir remplacer Neymar. Acheté pour 145M€, le Français avait une pression immense et il n’a jamais vraiment réussi à répondre à cela à cause notamment de nombreuses blessures. Ces derniers mois, ça allait pourtant mieux pour Dembélé au Barça grâce notamment à Xavi. Mais voilà que cela n’ira finalement pas plus loin puisque le champion du monde a fait ses valises, faisant le choix de s’engager avec le PSG.

« J’aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés »

Et du côté de Barcelone, ce choix d’Ousmane Dembélé a du mal à passer. En effet, dans un entretien accordé à Sport , Enric Masip, conseiller de Joan Laporta et membre de la commission sportive du Barça, a quelque peu régler ses comptes avec le nouveau joueur du PSG, lâchant : « Déçu du départ de Dembélé ? Evidemment. Tout le monde doit être déçu par les formes. J’aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Si tu as les deux, c’est parfait. Dembélé a montré son manque d’engagement quand il n’a pas prolongé. Je préfère un joueur qui me donne un 7 ou un 8 qu’un joueur qu’un me donne un 10 et qui part dans une autre équipe gagner plus ».

« C’est normal de vouloir gagner plus, mais… »