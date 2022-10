Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La vérité est dévoilée au grand jour pour Messi

Publié le 8 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Bien qu’il figure dans les petits papiers du FC Barcelone dans le cadre d’un retour libre de tout à la prochaine intersaison, Lionel Messi pourrait finalement poursuivre son aventure au PSG. Cette option serait à ce jour le scénario le plus probable. Explications.

Lionel Messi cette saison sous les couleurs du PSG et toutes compétitions, c’est 8 buts et 8 passes décisives. En l’espace de quelques semaines, le septuple Ballon d’or a retrouvé sa régularité de l’époque du FC Barcelone et se dit lui-même être dans un meilleur état d’esprit que la saison passée qui fut celle de l’adaptation après 21 passés en Espagne.

Le Barça verrait ses chances diminuer pour Messi

De quoi donner des idées au conseiller football Luis Campos et à l’ensemble de la direction du PSG : prolonger le contrat de Lionel Messi qui court jusqu’en juin prochain bien qu’une option pour une année supplémentaire y figure et pourrait être activée si les deux parties acceptent de s’y pencher. D’après ESPN , le FC Barcelone aimerait bel et bien rapatrier Lionel Messi, mais plusieurs sources auraient déclaré au média que les chances qu’un accord entre les différentes parties serait difficilement atteignables au point où les chances de voir Messi retrouver le Camp Nou seraient particulièrement faibles à l’instant T.

Mercato - PSG : Voilà les trois conditions XXL pour le retour de Messi au Barça https://t.co/e79Sm4TNma pic.twitter.com/PkS7HvkvVX — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Rester à Paris, le scénario le plus probable actuellement