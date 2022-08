Foot - Mercato - PSG

PSG : La solution trouvée pour ce dossier sensible du mercato ?

Publié le 25 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Placardisé par le PSG qui ne compte absolument plus sur lui depuis maintenant plus d’un an, Layvin Kurzawa est invité à se trouver un nouveau point de chute d’ici la fin du mercato. Et un prêt avec prise en charge d’une partie de son salaire pourrait finalement être la solution pour régler ce casse-tête.

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, Layvin Kurzawa (29 ans) est poussé vers la sortie par le PSG. Barré par Nuno Mendes et Juan Bernat, l’ancien latéral gauche de l’AS Monaco n’entre pas du tout dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos qui souhaitent s’en débarrasser.

Mercato - PSG : Kurzawa ne fera aucun cadeau à Campos pour son transfert https://t.co/hEesAIpPPY pic.twitter.com/DGKJGh1McF — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

C’est calme sur le marché pour Kurzawa

Ces derniers jours, un intérêt de Fulham en Premier League a été évoqué pour Kurzawa, mais L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que les Cottagers n’ont en réalité formulé aucune offre au PSG dans ce dossier. Il faut dire que l’imposant salaire de Layvin Kurzawa, estime à 5,4M€ par an, peut refroidir pour un transfert sec.

Un prêt en vue ?