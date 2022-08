Foot - Mercato - OM

OM : Longoria prépare un énorme deal à 25M€

Publié le 24 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM cherche à boucler plusieurs ventes d’ici la fin du mercato estival, Bamba Dieng est notamment concerné par cette tendance. Mais Pablo Longoria réclamera une grosse indemnité de transferts, à hauteur de 25M€, pour accepter de laisser filer l’attaquant sénégalais.

Interrogé début août en conférence de presse sur la situation de Bamba Dieng, le président de l’OM Pablo Longoria confirmait la tendance d’un départ : « C'est un joueur important. Il a beaucoup d'impact, il a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne », indiquait Longoria.

L’OM cherche à dégraisser

Avec les arrivées de Luis Suarez et Alexis Sanchez cet été, l’OM cherche à dégraisser et notamment dans son secteur offensif bien garni. Arkadiusz Milik et Bamba Dieng ont donc été ciblés à cet effet, et le Sénégalais figure notamment sur les tablettes de l’OGC Nice et du FC Lorient. Mais il faudra prévoir un gros budget pour le recruter…

Le départ de Dieng fixé à 25M€ ?