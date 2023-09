Transferts - PSG : La mèche est vendue pour Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il a finalement trouvé un terrain d'entente avec la direction du PSG pour poursuivre son aventure en France cette saison, Kylian Mbappé est toujours annoncé dans le viseur du Real Madrid pour une arrivée libre l'été prochain. Mais une prolongation de contrat est également évoquée à son sujet, et l'agent d'Erling Haaland a peut-être vendu la mèche à ce sujet.

C'est un fait, Kylian Mbappé a vécu un été particulièrement mouvementé à cause de son contrat. En juin dernier, le capitaine de l'équipe de France avait signifié à la direction du PSG qu'il n'activerait pas sa clause de prolongation et avait donc été privé de tournée estivale au Japon ainsi que du premier match de championnat. Mais Mbappé et le PSG ont finalement trouvé un terrain d'entente, et l'idée d'une prolongation de contrat revient même avec insistance dans ce dossier. Mais alors, qu'en est-il du Real Madrid ?

Transferts - PSG : Le Real Madrid annonce la couleur pour Mbappé ! https://t.co/HdNM9aQcMv pic.twitter.com/RbmyIZDBRz — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

Le Real cherche un attaquant

Kylian Mbappé est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, et ce depuis maintenant plusieurs années, et le club merengue pourrait donc frapper un grand coup sur le marché des transferts s'il parvient à l'attirer libre à l'été 2024. Problème : si Mbappé venait finalement à prolonger son contrat avec le PSG, Florentino Pérez devra aller trouver sa nouvelle star offensive ailleurs. Et l'agent d'Erling Haaland a fait une annonce troublante à ce sujet...

Le clan Haaland ouvre la porte !