Le PSG déjà sous pression pour ce transfert à 50M€ !

Hugo Chirossel

En attendant peut-être Randal Kolo Muani, le PSG a officialisé jeudi soir la signature de Bradley Barcola. Un joueur pour lequel le club de la capitale a dépensé environ 50M€ bonus compris afin de l’arracher à l’OL. Un prix élevé pour un joueur qui n’a pas encore atteint les 50 matchs en professionnel.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG a pris son mal en patience dans le dossier Bradley Barcola. Après plusieurs propositions repoussées, les dirigeants parisiens ont malgré tout fini par convaincre l’OL de se séparer de son jeune talent âgé de 20 ans, dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€ bonus compris. Si Bradley Barcola est sans contestation possible un joueur talentueux, le montant de cette opération peut malgré tout paraître élevé pour un joueur qui a disputé seulement 47 matchs en professionnel.

« Sa valorisation, je pense, est davantage autour de 35M€ »

« Il y a plusieurs lectures. D'abord, on est sur un marché inflationniste depuis plusieurs années où l'on mise avant tout sur ce type de profil sur un potentiel », estime un recruteur anglais, dans des propos relayés par L’Équipe . « Regardez (Carlos) Baleba, il a 19 ans, a joué 20 matches de L1, Lille le vend 30 M€ ! Et là, Barcola qui n'a vraiment joué que huit mois au haut niveau, a de vraies stats. Est-ce que, pour autant, il vaut 50 M€ ? Est-ce que dans les faits, on le projette, comme un joueur que l'on peut revendre à terme à 100 M€ ? C'est peu probable. Et si l'on compare à d'autres joueurs offensifs vendus sur le marché français cet été comme Loïs Openda (40 M€, de Lens au RB Leipzig) ou Elye Wahi (35 M€, de Montpellier à Lens), qui ont d'autres références que Barcola, c'est trop élevé. Sa valorisation, je pense, est davantage autour de 35M€ . »

« Le risque c'est que cela se passe comme Hugo Ekitike »