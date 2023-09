Le nouveau crack du PSG raconte son transfert !

Alexis Brunet

Jeudi soir, le PSG a officiellement annoncé l'arrivée de Bradley Barcola au sein du club de la capitale. L'ancien Lyonnais s'est engagé pour les cinq prochaines saisons. L'intéressé s'est d'ailleurs exprimé sur son transfert, et les raisons qui l'ont poussé à rejoindre Paris. Luis Enrique a par exemple joué un rôle important.

Le PSG est en feu sur le mercato. Le club de la capitale a encore enregistré une arrivée jeudi soir. C'est Bradley Barcola qui a rejoint Paris, en provenance de l'OL. Le Français s'est engagé jusqu'en 2028, et il aurait coûté 45M€, plus 5M€ de bonus au club de la capitale. Il est pour l'instant la dernière recrue parisienne, en attendant une possible arrivée de Randal Kolo Muani.

Barcola s'exprime sur le choix PSG

Pour le site officiel du PSG, Bradley Barcola a expliqué les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le club de la capitale. « C’est un club qui a beaucoup d'ambition, et ça donne forcément envie. C'est un club qui joue de grandes compétitions, qui gagne souvent le championnat. Et comme j'aime gagner, ça m’a motivé. J'ai toujours su que c'était une grande équipe. J'ai toujours été impressionné de jouer contre eux et même de regarder leurs matches. Donc quand j'ai eu cette opportunité de les rejoindre, j'ai saisi ma chance. Et puis c'est vrai qu’en jouant avec d'aussi grands joueurs, je sais que je vais beaucoup évoluer, que je vais pouvoir recevoir leurs conseils, et je pense que c'est très bien pour moi. »

Luis Enrique a joué un rôle dans la venue de Barcola