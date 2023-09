PSG : Transfert à 50M€, il sort du silence

Jean de Teyssière

Lorsque John Textor a pris les rênes de l'Olympique lyonnais à la suite de Jean-Michel Aulas, il s'était engagé à garder les jeunes issus du centre de formation pour bâtir une équipe autour d'eux. En ce 1er septembre, la promesse n'a pas été tenue puisque Castello Lukeba est parti au RB Leipzig tandis que Bradley Barcola a rejoint jeudi le PSG. En conférence de presse, Laurent Blanc a d'ailleurs évoqué ces départs.

Le mercato réserve souvent de nombreuses surprises, surtout à la fin. Sur le coup depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Bradley Barcola ne sonne pas comme une surprise, même si le montant (50M€) peut faire parler. Le PSG est proche d'avoir bouclé son mercato, même si un dernier joueur pourrait arriver d'ici la fin du mercato.

Barcola débarque à Paris

Après plusieurs semaines de rumeurs, c'est désormais officiel depuis jeudi : Bradley Barcola portera le maillot du PSG cette saison. Le jeune joueur de 21 ans ce samedi est arrivé au PSG contre la somme de 50M€. L'international espoir s'est montré heureux d'avoir signé pour le PSG : « C’est un club qui a beaucoup d'ambition, et ça donne forcément envie. C'est un club qui joue de grandes compétitions, qui gagne souvent le championnat. Et comme j'aime gagner, ça m’a motivé. J'ai toujours su que c'était une grande équipe. J'ai toujours été impressionné de jouer contre eux et même de regarder leurs matches. Donc quand j'ai eu cette opportunité de les rejoindre, j'ai saisi ma chance. »

« Des joueurs arrivent, d'autres partent, c'est la loi du mercato »