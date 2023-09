Mercato : Transfert à 90M€ au PSG, les coulisses révélées

Benjamin Labrousse

Après avoir bouclé la signature de Bradley Barcola ce jeudi, le PSG s’apprête à frapper à nouveau sur le mercato avec l’arrivée de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort pour 90M€ (75M€ + 15M€ de bonus). Le club parisien voit ainsi le bout du tunnel pour le recrutement de l’attaquant de 24 ans, alors que les coulisses de ce transfert ont été dévoilées.

Le PSG connaît une fin de mercato estival extrêmement agitée ! Ce mercredi soir, le club de la capitale réussissait à convaincre l’OL pour le recrutement de Bradley Barcola avec une proposition de 42M€ plus 8M€ de bonus selon L’ Équipe . Et voilà que Paris semble maintenant sur le point de conclure l’arrivée de Randal Kolo Muani, pisté depuis un long moment par le PSG, et qui était récemment sorti du silence afin d’exprimer son désir de s’engager en faveur du club parisien.

Kolo Muani devrait signer au PSG contre 90M€

Et alors que le PSG se heurtait jusque-là aux exigences de 100M€ demandés par l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani, plusieurs médias comme FootMercato ou le Parisien affirment ce vendredi que Paris a trouvé un accord avec le club allemand pour le Français. Ainsi, Randal Kolo Muani devrait rejoindre le PSG contre un montant de 75M€ plus 15M€ de bonus. En revanche, le Parisien précise qu’avant d’autoriser le départ du joueur de 24 ans, Francfort espère toujours recruter un avant-centre…

Un mois de négociations entre Francfort et Paris pour Kolo Muani