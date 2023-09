Le PSG se fait doubler sur un transfert !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, il est très possible qu'il y ait encore quelques mouvements au PSG. Le club de la capitale veut surtout se renforcer en attaque, où la piste Randal Kolo Muani est prioritaire. Mais un milieu de terrain pourrait aussi arriver à Paris. Cela ne devrait toutefois pas être Ibrahim Sangaré, qui pourrait très prochainement s'engager avec Nottingham Forest.

L'équipe du PSG de cette saison n'aura plus grand-chose à voir avec celle de l'année dernière. Déjà en attaque, Kylian Mbappé devrait être le seul rescapé de la MNM. En effet, Neymar a rejoint Al-Hilal, et Lionel Messi s'est engagé avec l'Inter Miami. Le club de la capitale a donc perdu deux stars, mais elles ont été remplacées. Gonçalo Ramos est arrivé pour prendre la place en pointe, et Ousmane Dembélé pour ce qui est du côté droit.

Le PSG a considérablement recruté

En attaque, en plus de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le PSG a décidé de miser sur Marco Asensio, Kang-in Lee, et dernièrement Bradley Barcola. Arnau Tenas est venu renforcer le poste de gardien, alors que Milan Skriniar et Lucas Hernandez en ont fait de même avec la défense. Au milieu de terrain c'est Manuel Ugarte et Cher Ndour qui ont été recrutés. Au total, c'est donc dix joueurs qui ont rejoint les rangs parisiens.

Sangaré ne devrait pas rejoindre le PSG

S'il y avait encore une petite faiblesse dans l'effectif du PSG, cela serait au milieu de terrain. En effet, avec la situation de Marco Verratti, qui pourrait encore quitter le club de la capitale, un renfort ferait du bien. Paris était notamment sur la piste d'Ibrahim Sangaré, mais d'après les informations du journaliste néerlandais Rik Elfrink, l'Ivoirien devrait s'engager avec Nottingham Forest. La formation anglaise va mettre entre 36 et 37M€ sur la table pour s'offrir les services de l'ancien Toulousain.