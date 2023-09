Transferts - PSG : Le Qatar enchaîne avec un nouveau crack !

Amadou Diawara

Ce jeudi, le PSG a officialisé la signature de Bradley Barcola. Agé de 20 ans, le crack français entre dans le cercle fermé des joueurs qui ont signé dans le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi avant leurs 21 ans. Outre Bradley Barcola, on peut citer Kylian Mbappé, Marco Verratti, Marquinhos, Hugo Ekitike et Cher Ndour par exemple.

Lors de la dernière saison, Bradley Barcola a flambé du côté de l'OL. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, le club de la capitale a fait le nécessaire pour boucler la signature de Bradley Barcola. Grâce à une offre à hauteur de 45M€, plus 5M€ de bonus, Luis Campos a réussi à convaincre la direction de l'OL de lui vendre son jeune attaquant, qui a signé officiellement au PSG ce jeudi soir.

14 joueurs ont signé au PSG avant 21 ans

A seulement 20 ans, Bradley Barcola s'est engagé en faveur du PSG pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Avant lui, peu de joueurs ont eu la chance de signer dans le club parisien avant leurs 21 ans. Et parmi les protégés de Luis Enrique, il y a seulement six noms qui entrent dans cette catégorique : Kylian Mbappé, Marco Verratti, Marquinhos, Nuno Mendes, Hugo Ekitike, et Cher Ndour. Mais qui est le plus jeune joueur à avoir signé au PSG ?

Xavi Simons a rejoint le PSG à 16 ans

Depuis le rachat de QSI et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du PSG, 14 joueurs au total ont signé à Paris avant de souffler leurs 21 bougies. Le plus jeune d'entre eux n'est autre que Xavi Simons. Arrivé en provenance du FC Barcelone lors de l'été 2019, le crack néerlandais s'est engagé en faveur du club rouge et bleu alors qu'il n'avait que 16 ans. Transféré au PSV l'été dernier, Xavi Simons a été racheté par le PSG cet été, avant d'être prêté dans la foulée au RB Leipzig. Arrivés à 18 ans au PSG lors de l'été 2018, Kylian Mbappé est le deuxième joueur le plus jeune à avoir signé. Ensuite, on peut citer Marco Verratti (juillet 2012), Marquinhos (juillet 2013), Mitchel Bakker (juillet 2019, Atalanta), Marcin Bulka (juillet 2019, OGC Nice), Nuno Mendes (aout 2021) et Cher Ndour (juillet 2023), recrutés par le club rouge et bleu à 19 ans. Enfin, Lucas Moura (janvier 2013, Sao Paulo), Gonçalo Guedes (juillet 2017, Benfica), Giovani Lo Celso (juillet 2016, Tottenham), Moïse Kean (prêté en 2020-2021, Juventus), Hugo Ekitike (juillet 2022) et donc Bradley Barcola ont rejoint le PSG à 20 ans.