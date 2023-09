Mercato : Un joueur quitte l’OM avec une grande émotion !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par la direction de l'OM qui ne comptait plus du tout sur lui pour l'avenir, Mattéo Guendouzi a fini par officialiser son transfert du côté de la Lazio Rome dans les derniers jours du mercato. Et l'international français a fait ses adieux au club marseillais, non sans une certaine émotion.

Barré par les présences de Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia ou encore Jordan Veretout dans l'entrejeu de l'b cette saison, Mattéo Guendouzi n'entrait pas du tout dans les plans de Marcelino, le nouvel entraîneur. Le milieu de terrain de 24 ans a donc été invité à se trouver un nouveau point de chute ces dernières semaines, et il a fini par officialiser son arrivée à la Lazio Rome jeudi soir sous la forme d'un prêt payant de 1M€, assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 12M€ auxquels pourraient s'ajouter 5M€ de bonus.

pic.twitter.com/VCFq1fYBoc — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) August 31, 2023

« Un coup de foudre sincère… »

Via un message diffusé sur son compte Twitter , Mattéo Guendouzi a tenu à faire ses adieux à l'OM après deux saisons passées au Vélodrome : « De ce 6 juillet 2021 est né un coup de foudre. Un coup de foudre sincère, animé par une passion commune avec vous, Supporters. 2 années de passion, de folie, de partage, de moments complexes aussi que j’ai pu vivre avec une certaine pudeur et un soutien constant… Le vôtre. Marseille, ville extraordinaire. Ici, celui qui débarque un jour sur le port, il est forcément chez lui. D’où que l’on vienne, on est chez soi à Marseille », lâche Guendouzi, visiblement ému de son départ de l'OM.

Nouveau challenge à Rome