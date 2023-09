Le clan Guendouzi décisif pour son départ de l’OM ?

Jean de Teyssière

Matteo Guendouzi a joué ses dernières minutes sous le maillot de l'OM le week-end dernier face à Brest (2-0) puisqu'il part pour la Lazio Rome sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. L'international français a fait ses adieux mercredi matin à la Commanderie et ses proches auraient appuyé pendant deux semaines pour qu'il parte en Italie sous la forme d'un prêt.

Commencée en 2021, l'aventure entre Matteo Guendouzi et l'OM est en train de prendre fin. Le milieu de terrain va quitter l'OM cet été pour rejoindre l'Italie et la Lazio Rome. Pas dans les plans de Marcelino après avoir été peu à peu mis sur le banc par Igor Tudor, l'international français n'avait pas d'autres choix que de quitter l'OM s'il voulait avoir du temps de jeu, notamment en vue de l'Euro 2024.

Guendouzi part en prêt à la Lazio Rome

Son départ commençait à devenir de plus en plus possible et si ce n'est pas encore officiel, Matteo Guendouzi se trouve bien à Rome où il s'apprête à s'y engager. L'international français s'engage sur la forme d'un prêt payant de 1M€ et avec une obligation d'achat de 12M€ + 5M€ de bonus, dont la moitié seraient facilement atteignables, selon L'Équipe .

Mercato : Il a tout fait pour quitter l’OM https://t.co/AsegAOvyvL pic.twitter.com/ytVuke65Qi — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

L'OM ne voulait pas le prêter, l'entourage de Guendouzi a poussé pour