Transferts - PSG : Le Real Madrid annonce la couleur pour Mbappé !

Toujours annoncé dans le viseur du Real Madrid étant donné qu'il n'a plus qu'une année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s'apprête bel et bien à rester au Parc des Princes cette saison. Et Carlo Ancelotti, l'entraîneur du club merengue, a fait une annonce très claire à ce sujet.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir à long terme de Kylian Mbappé, dont le contrat court jusqu'en juin 2024 avec le PSG ? Interrogé jeudi après le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des Champions, le président Nasser Al-Khelaïfi livrait son sentiment du moment à ce sujet : « On a plus de 24h. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. Il reste plus de 24h pour le mercato. On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas. Sinon, on est prêt, on est bien. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça », expliquait le patron du PSG. En clair, Mbappé ne part pas cet été, mais son avenir est encore loin d'être fixé...

Un été mouvementé pour Mbappé

Longtemps mis à l'écart durant l'été en raison de son refus d'activer sa clause de prolongation de contrat jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a finalement été réintégré au courant du mois d'août, mais cela ne semble donc pas garantir pour autant la signature d'un nouveau bail pour le capitaine de l'équipe de France. De plus, le Real Madrid semble toujours autant attiré par la perspective d'une arrivée libre de l'attaquant du PSG l'été prochain... Mais une chose est sûre, Mbappé ne débarquera pas cet été en Espagne.

Ancelotti met fin au feuilleton Mbappé