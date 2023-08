Le PSG sort du silence et annonce du lourd pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a été invité à commenter la situation de Kylian Mbappé dont le feuilleton aura animer l'été du PSG. Cependant, le président du club de la capitale assure que les discussions sont désormais très positives avec l'entourage de l'attaquant français dont le contrat court jusqu'en 2024.

Depuis l'ouverture du mercato, le cas Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté. Il faut dire que l'attaquant français été écarté du groupe suite à son refus d'activer l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison. Néanmoins, la situation s'est apaisée puisque le crack de Bondy a été réintégré et a inscrit trois buts en un match et demi avec le PSG cette saison. Par conséquent, un transfert vers le Real Madrid cet été semble désormais complétement utopique à seulement quelques heures de la fermeture du mercato. Et Nasser Al-Khelaïfi sort du silence dans ce dossier.

Al-Khelaïfi scelle l'avenir de Mbappé

« On a plus de 24h. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. Il reste plus de 24h pour le mercato. On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas. Sinon, on est prêt, on est bien. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça », lance le président du PSG au micro de RMC Sport .

Le PSG dans le groupe de la mort

Et le PSG aura bien besoin de son attaquant vedette pour sortir de son groupe de Ligue des champions. Et pour cause, le club de la capitale a hérité du groupe de la mort en compagnie du Borussia Dortmund, de l'AC Milan et de Newcastle. Par conséquent, Kylian Mbappé ne sera pas de trop pour aider son équipe à se hisser une nouvelle fois en huitième de finale de la C1.