Mercato : La première recrue de l'OM raconte son transfert

Jean de Teyssière

Il a été la première recrue de l'OM. La première d'une longue série puisque sept autres joueurs sont arrivés à Marseille depuis. Au total, l'OM a recruté huit joueurs pour le moment mais doit déjà compter sur l'absence de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain international centrafricain s'est blessé, victime d'une entorse du genou gauche. Il a profité de sa convalescence pour raconter les coulisses de son arrivée dans la cité olympienne.

Son arrivée a été présentée comme un gros coup de la part de l'OM. Geoffrey Kondogbia est arrivé à Marseille en provenance de l'Atlético de Madrid et a raconté en détail comment il est devenu un joueur de l'OM.

Kondogbia absent six semaines ?

Lors du match face à Metz, Geoffrey Kondogbia s'est blessé au genou gauche suite à une mauvaise réception. Le milieu de terrain va rater six semaines de compétition à cause cette entorse et son absence est un coup dur pour Marcelino et l'OM.

« Mon arrivée à l'OM s'est fait très vite »