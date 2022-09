Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé va encore affoler le mercato

Publié le 29 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Grande priorité du Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappé a finalement préféré snober Florentino Pérez pour prolonger son contrat avec le PSG en mai dernier. Mais à en croire les derniers bruits de couloir, le président du club merengue n’a pas dit son dernier mot et envisage toujours de le faire venir en Espagne.

Au terme d’un très long feuilleton qui aura fait couler beaucoup d’encre, autant en France qu’en Espagne, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier alors que le Real Madrid l’attendait de pied ferme. Un pré-accord avait même été trouvé entre Mbappé et le club merengue pour arrive libre durant l’été, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité.

Mbappé prolongé jusqu’en 2024

À en croire les dernières tendances, et contrairement à ce qui avait été annoncé par le PSG au moment de la prolongation, le nouveau contrat de Mbappé court finalement jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option, que seul l’attaquant français pourra décider de faire jouer ou non. En clair, le feuilleton Mbappé pourrait repartir de plus belle dès l’année prochaine, et le Real Madrid en a conscience.

Pérez compte revenir à la charge

El Chiringuito annonce qu’au cours d’une réunion organisée mardi avec les socios du Real Madrid, le président Florentino Pérez a confié qu’il n’avait pas fermé la porte à un transfert de Kylian Mbappé en provenance du PSG et qu’il étudiait toujours cette possibilité. Affaire à suivre...