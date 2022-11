Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Kylian Mbappé dit tout sur son incroyable mercato

Publié le 12 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé sur le départ la saison passée alors que son contrat initial avec le PSG arrivait à expiration et qu’il était la priorité absolue du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger in-extremis au Parc des Princes. L’attaquant tricolore dévoilé toutes les coulisses de cette période agitée.

C’est un fait, Kylian Mbappé n’est pas passé loin d’un départ libre en direction du Real Madrid l’été dernier. Son contrat arrivait à expiration avec le PSG, et l’attaquant français semblait déjà promis au club merengue qui en avait fait une priorité depuis maintenant plusieurs années. Mais fin mai, Mbappé a finalement officialisé à la surprise générale sa prolongation jusqu’en 2025 avec le PSG, et il raconte les coulisses de ce choix mûrement réfléchi.

« Je suis un enfant de Paris »

Dans un entretien accordé à Sports Illustrated, Mbappé justifie cette prolongation de contrat au PSG : « A Paris, la page est totalement blanche. Quelle opportunité! Il faut penser différemment. Bien sûr, c'était plus facile d'aller à Madrid. Mais j'ai cette ambition. Je suis français. Je suis un enfant de Paris, et gagner à Paris, c'est quelque chose de vraiment spécial - vraiment spécial. Cela inscrit votre nom dans l'histoire de votre pays pour la vie », indique dans un premier temps Mbappé, qui explique par la suite en quoi Emmanuel Macron a joué dans cette prolongation avec le PSG.

« Il m’a appelé »