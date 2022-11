Foot - Mercato

Mbappé, Skriniar, Endrick… Toutes les infos mercato du 11 novembre

Publié le 11 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Macron, Real Madrid... Mbappé revient sur son mercato agité

Dans un large entretien accordé au média américain Sports Illustrated ce vendredi, Kylian Mbappé justifie son choix d'avoir snobé le Real Madrid pour finalement prolongé jusqu'en 2025 avec le PSG en mai dernier : « A Paris, la page est totalement blanche. Quelle opportunité! Il faut penser différemment. Bien sûr, c'était plus facile d'aller à Madrid. Mais j'ai cette ambition. Je suis français. Je suis un enfant de Paris, et gagner à Paris, c'est quelque chose de vraiment spécial - vraiment spécial. Cela inscrit votre nom dans l'histoire de votre pays pour la vie », confie Mbappé.

Et l'attaquant du PSG évoque par ailleurs le rôle décisif d'Emmanuel Macron dans ce choix : « Il y a eu quelques appels. C'était en décembre, janvier, février, mars… Il m'a appelé pour me dire : "Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez ».



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Skriniar a bien recalé Luis Campos et va prolonger à l'Inter

Courtisé par le PSG depuis l'été dernier, Milan Skriniar a lâché une petite bombe en coulisses sur son avenir ! La Gazzetta dello Sport annonce en effet dans ses colonnes du jour que le défenseur slovaque avait annoncé à l'Inter Milan qu'il avait recalé le PSG et qu'il se projetait donc sur une prolongation de contrat avec le club nerazzurro . Par ailleurs, le Corriere dello Sport indique qu'il s'agit avant tout d'un choix familial pour Skriniar, notamment puisque son épouse préférait rester à Milan.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Chelsea met le paquet pour recruter Endrick