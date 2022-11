Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La femme d'un joueur fait capoter un gros transfert de Campos

Publié le 11 novembre 2022 à 10h45

Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, Milan Skriniar est la grande priorité du PSG. Après avoir raté son transfert l'été dernier, le club parisien espérait revenir à la charge dans les prochaines semaines compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. Mais le Slovaque va finalement prolonger à Paris, notamment sur les conseils de sa femme.

L'été dernier, le PSG s'est heurté aux exigences de l'Inter Milan qui réclamait jusqu'à 80M€ pour le transfert de Milan Skriniar à seulement un an de la fin de son contrat. Les Parisiens ont donc refusé de s'aligner sur les demandes du club lombard, dans l'espoir de revenir à la charge cet hiver pour un transfert au rabais, voire une arrivée libre en fin de saison.

Skriniar recale le PSG

Mais ce plan va tomber à l'eau. Et pour cause, Milan Skriniar va prolonger son contrat avec l'Inter Milan comme l'annoncent ce vendredi La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport . L'international slovaque a annoncé à sa direction son intention de rester au sein du club lombard.

Sa femme préfère rester à Milan