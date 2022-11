Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert à 120M€ de Campos plombé par... Camavinga ?

Publié le 11 novembre 2022 à 21h30

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AC Milan, Rafael Leão serait au coeur d'un énorme bras de fer entre le PSG et le Real Madrid. Pour battre la concurrence parisienne et faire plier les Rossoneri, le club merengue aurait plusieurs atouts à faire valoir : Brahim Diaz, Eduardo Camavinga et Alvaro Odriozola.

Depuis le début de la saison, Rafael Leão enchaine les performances XXL sous les couleurs de l'AC Milan. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert de Rafael Leão, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec les Rossoneri .

Le Real veut offrir une remise à Milan pour Brahim Diaz

Toutefois, pour faire plier l'AC Milan, le PSG serait dans l'obligation de casser sa tirelire. En effet, les Rossoneri ne voudraient en aucun cas se séparer de Rafael Leão. Par conséquent, le club emmené par Stefano Pioli aurait fixé un prix XXL pour le transfert de son numéro 17 : 120M€. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le Real Madrid aimerait également s'offrir les services de Rafael Leão.

Camavinga et Odriozola prêtés au Milan par le Real