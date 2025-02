Transferts - PSG : Il arrête tout pour une question d’argent !

Thomas Bourseau

Tout est allé très vite pour Randal Kolo Muani. La deuxième saison sous Luis Enrique ne fut visiblement pas la bonne et celle de l'installation au poste de titulaire indéboulonnable. Kylian Mbappé est parti, mais l'international français n'a pas été plus utilisé pour autant par le coach espagnol jusqu'à son prêt cet hiver à la Juventus. Claudio Ranieri voulait s'attacher ses services à la Roma, mais n'a eu d'autre choix que de jeter l'éponge.

Randal Kolo Muani a très rapidement compris qu'il ne disposerait pas de sa chance au PSG en première partie de saison. Et ce, bien que Gonçalo Ramos se soit blessé à la cheville dès la première journée de Ligue 1 du Paris Saint-Germain au Stade Océane du Havre (4-1). En effet, Kolo Muani n'a jamais été pleinement installé au poste de numéro 9 en tant que titulaire.

Nouveau chapitre au PSG ! Nuno Mendes prolongé et Luis Enrique devrait suivre. De quoi bouleverser la saison à venir ⚽️

➡️ https://t.co/XCG20vsOqC pic.twitter.com/1aHkW9yVrC — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

Randal Kolo Muani est passé de remplaçant à indésirable au PSG

Au contraire, Luis Enrique privilégiait un changement de schéma tactique avec un rôle de faux 9 que Marco Asensio, Kang-In Lee et même Bradley Barcola se sont à tour de rôle partagé. A présent, c'est Ousmane Dembélé qui excelle à cette position. Et avant que son prêt sans option d'achat jusqu'en juin prochain soit validé à la Juventus par le PSG, Kolo Muani aurait pu rebondir ailleurs en Serie A et plus précisément dans la capitale romaine.

«On a vu que ce n'était pas possible à cause du salaire»

Comme en équipe de France, Randal Kolo Muani aurait également pu devenir le coéquipier de Manu Koné en club. Pendant le mercato hivernal, la Roma entraînée par Claudio Ranieri semble s'être bel et bien penchée sur le dossier Kolo Muani au vu des propos tenus par l'entraîneur italien qui officie au sein du club de la Louve en conférence de presse. « Je voulais aussi Kolo Muani, puis on a vu que ce n'était pas possible à cause du salaire ». Finalement, la chance a plutôt souri à Thiago Motta et non à Claudio Ranieri et ce, pour une question purement financière.