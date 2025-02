«On les a choisis», l’OM se lâche sur trois transferts inattendus !

Amadou Diawara

Arrivés à l'OM lors du dernier mercato hivernal, Elye Wahi, Ismaël Koné et Lilian Brassier ont déjà fait leurs valises. En effet, le crack de 22 ans a signé à l'Eintracht Francfort, tandis que ses deux anciens coéquipiers ont rejoint les rangs du Stade Rennais. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi s'est livré sur ces trois départs précoces.

A la fin de la saison 2023-2024, l'OM de Pablo Longoria a changé d'entraineur. Alors que Jean-Louis Gasset était en fin de contrat le 30 juin 2024, le club phocéen s'est attaché les services de Roberto De Zerbi. Pour régaler l'Italien, les Olympiens ont enflammé le mercato, recrutant douze joueurs au total l'été dernier. Toutefois, trois recrues ont déjà claqué la porte du Vélodrome : Elye Wahi, Ismaël Koné et Lilian Brassier.

Wahi, Koné et Brassier quittent déjà l'OM

Elye Wahi, Ismaël Koné et Lilian Brassier ont totalement manqué leur adaptation à l'OM. Ainsi, les hautes sphères marseillaises ont décidé de s'en séparer. D'une part, Elye Wahi a été transféré à l'Eintracht Francfort pour une somme proche de 26M€. D'autre part, Ismaël Koné et Lilian Brassier ont signé au Stade Rennais. Le premier étant prêté avec option d'achat, tandis que le second a été vendu par le Stade Brestois pour un montant avoisinant les 12M€. Pour rappel, le prêt de Lilian Brassier à l'OM a été cassé à la mi-saison.

«Ils n'ont pas réussi à exprimer au mieux leur valeur.»

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a expliqué pourquoi Elye Wahi, Ismaël Koné et Lilian Brassier ont déjà quitté l'OM. « Tous les joueurs ont leur passé et leur histoire. Pour Brassier, Wahi et Koné, je suis convaincu de leurs qualités. Peut-être qu'ils deviendront très forts ailleurs. Je n'en serais pas surpris. Mais à l'OM, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à exprimer au mieux leur valeur. On n'avait pas de doutes, on les a choisis avec Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) (...) Wahi va à l'Eintracht Francfort, un club qui ne se trompe pas beaucoup sur les attaquants. Il faut comprendre les ambitions de l'OM », a confié le technicien de l'OM.