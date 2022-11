Transferts - PSG : Galtier règle un dossier très sensible du mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG semble de nouveau très incertain avec notamment un gros désaccord d’ordre financier avec sa direction qui pourrait l’inciter à changer d’air dans les mois à venir, Christophe Galtier prend position dans cet épineux dossier. Et l’entraîneur du PSG affiche un discours rassurant.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les tensions apparues entre l’attaquant tricolore et ses dirigeants ces dernières semaines sont dues en réalité à un gros différend financier, et plus précisément à l'absence du premier versement de sa prime à la signature. Une situation qui relance donc le futur de Mbappé au PSG…

Galtier rassure pour Mbappé

Pourtant, dans un large entretien accordé au quotidien espagnol MARCA vendredi, Christophe Galtier affiche un certaine sérénité quant à l’avenir de Kylian Mbappé au PSG : « C'est la même situation que Léo. Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n'a aucune raison de le quitter. Pour être heureux, il faut en profiter. À partir du moment où le joueur prend du plaisir sur le terrain et qu'il sent qu'il est dans une équipe qui peut gagner et qui peut conquérir de grands défis, il n'a aucune raison de partir », indique l’entraîneur du PSG.

