Entre Paris et Barcelone, Messi a tout prévu pour son mercato

Publié le 13 septembre 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il attise les convoitises du FC Barcelone semblant travailler sur son retour l’été prochain, Lionel Messi est toujours voulu au PSG qui aimerait prolonger son contrat pour une moins une saison supplémentaire. Néanmoins, Messi ne compte pas revenir sur sa position et a la ferme intention d’attendre la fin du Mondial.

Alors que Lionel Messi connaît un bon début de saison au PSG, après un premier exercice plutôt mitigé, le septuple Ballon d’or pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur du Paris Saint-Germain. En effet, le contrat de l’Argentin arrivera à expiration en juin prochain. Une situation à laquelle le comité de direction du club de la capitale souhaiterait remédier.

Le PSG et le Barça se disputent les services de Messi

Ce serait la raison pour laquelle le PSG, que ce soit le conseiller football Luis Campos, Antero Henrique ou le président Nasser Al-Khelaïfi, aimerait prolonger le contrat de Lionel Messi pour au moins une saison supplémentaire. C’est en effet l’information communiquée par Fabrizio Romano ce mardi. Lors de l’enregistrement du dernier épisode de The Here We Go Podcast , le journaliste a d’ailleurs confirmé la tendance concernant l’intérêt du Barcelone.

Messi campe sur ses positions et attend le Mondial