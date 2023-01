Transferts - PSG : Énorme mobilisation pour démolir le mercato

Axel Cornic

A la recherche d’un défenseur depuis l’été dernier, Luis Campos est tombé sous le charme de Milan Skriniar. Selon nos informations, il est la grande priorité du Paris Saint-Germain et ça tombe bien, puisqu’il n’a toujours pas prolongé u contrat qui se termine en juin prochain. Mais du côté de l’Inter, on semble être prêt à tout afin de le convaincre de rester…

L’avenir de Milan Skriniar est un sujet très commenté en Italie. Après avoir résisté aux offensives du PSG lors du dernier mercato estival, l’Inter souhaite le prolonger et ainsi éloigner définitivement le danger. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu, puisque le joueur n’a toujours pas donné une réponse claire concernant son avenir et comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com Luis Campos reste à l'affût.

Mercato : Un transfert se confirme pour le PSG https://t.co/I3KUe9sY6C pic.twitter.com/nyDge2ZiOm — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

San Siro incite Skriniar à snober le PSG

Un nouvel épisode de cet interminable feuilleton s’est déroulé ce mardi, lors de la rencontre entre l’Inter et Parma en Coppa Italia (2-1). Le virage Nord de San Siro était en effet totalement acquis à la cause de Milan Skriniar, avec des banderoles l’incitant à rester et prolonger son contrat. Le défenseur a d’ailleurs été acclamé dès l’échauffement et cela ne s’est arrêté que bien après le coup de sifflet final.

Inzaghi lui lance un message fort

« Skriniar sait qu’il est entouré de supporters qui l’aiment vraiment » a commenté le coach nerazzurro Simone Inzaghi après la rencontre, d’après Sky Sport Italia . « Je ne connais pas ses sensations, mais lorsqu’il était sur le banc j’ai vu un joueur qui avait envie de rentrer pour aider son équipe à passer ce tour de Coppa Italia ».

« Il n’y a aucune deadline fixée »