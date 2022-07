Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Désaccord entre Campos et Galtier sur le mercato

Publié le 23 juillet à 19h45 par Bernard Colas

Actuellement au Japon avec l’effectif du PSG, Arnaud Kalimuendo a l’occasion de s’illustrer avec deux buts en deux matches. Des prestations qui séduisent Christophe Galtier, désireux de conserver le joueur prêté au RC Lens la saison dernière. En revanche, Luis Campos aurait d’autres plans…

Après deux saisons satisfaisantes en prêt du côté du RC Lens, Arnaud Kalimuendo a retrouvé le PSG pour la présaison, et l’attaquant impressionne depuis le début du stage au Japon, lui qui a trouvé le chemin des filets à deux reprises contre le Kawasaki Frontale (2-1) puis face aux Urawa Red Diamonds (3-0) ce samedi. De belles prestations qui séduisent Christophe Galtier.

L’avenir incertain de Kalimuendo

Interrogé sur Arnaud Kalimuendo ce samedi, Christophe Galtier a reconnu être satisfait du rendement de l’attaquant, mais l’entraîneur du PSG ne cache pas que son avenir reste incertain dans ce mercato estival : « Kali sort d’une très belle saison avec Lens. Et depuis la reprise il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club. »

Galtier compte sur Kalimuendo, Campos veut le vendre