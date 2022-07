Mbappé a tourné la page Real Madrid, la grande annonce de Galtier

Foot - Mercato - PSG

Après la victoire de son équipe ce samedi face aux Urawa Red Diamonds (3-0), Christophe Galtier s'est exprimé sur la forme et l'état d'esprit de Kylian Mbappé. Après le feuilleton sur son avenir, la star tricolore est pleinement concentrée sur la prochaine saison avec le PSG selon son entraîneur. La page Real Madrid semble avoir été définitivement tournée.

Le PSG poursuit sa préparation au Japon. Après une victoire inaugurale face au Kawasaki Frontale (2-1), le club parisien est venu à bout des Urawa Red Diamonds ce samedi (3-0). Titularisé par Christophe Galtier, Kylian Mbappé est allé de son but. Le joueur de 23 ans semble déjà affuté après le dernier feuilleton sur son avenir.

Mbappe gotta chill, he is so clutch in from tight angles, what a goal. pic.twitter.com/GNsEnnYRLT