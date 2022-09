Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a préparé le terrain pour Skriniar

Publié le 15 septembre 2022 à 14h30 par Axel Cornic

S’il a essuyé échec sur échec lors du mercato estival, Luis Campos n’a pas dit son dernier mot pour Milan Skriniar. Il faut dire que le défenseur est en fin de contrat et dès le 1er janvier prochain il pourra discuter avec d’autres clubs, tous potentiellement plus forts au niveau économique que l’Inter, qui traverse une situation assez délicate. C’est justement sur ce point que Campos semble avoir appuyé…

Après plusieurs années passées à l’Inter et un Scudetto décroché en 2021, Milan Skriniar se retrouve à un tournant très important de sa carrière. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et le défenseur de 27 ans a donc le choix entre prolonger l’aventure nerazzurra… ou franchir un palier pour rejoindre un top-club européen ! La piste la plus chaude concerne le PSG, où Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont tout fait pour le recruter lors du mercato estival. Ce n’est toutefois pas la seule, puisque tout récemment une autre piste a fait surface avec l’Atlético de Madrid, qui rêverait d’un coup à 0€ avec Skriniar.

Mercato - PSG : Un projet titanesque offert à Luis Campos ? https://t.co/y96ducKKV2 pic.twitter.com/EkNtw6oo5b — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

Skriniar avait un accord avec l’Inter, mais...

Sans le PSG, cette situation aurait pu être évitée. D’après les informations de Calciomercato.com , la prolongation de Milan Skriniar était totalement bouclée à la fin du mois de juin dernier, avec un salaire fixé autour des 5,5M€ hors bonus. Cet accord aurait finalement volé en éclats avec l’arrivée du PSG au début du mois de juillet, qui aurait présenté une offre de 50M€ à l’Inter ainsi qu’un salaire fixe de 8M€.

Le PSG est arrivé jusqu’à un salaire de 10M€

Les montants du transfert et du salaire semblent avoir évolué au fil des discussions entre le PSG et Milan Skriniar. Tuttosport explique en effet que Luis Campos serait arrivé jusqu’à 10M€ bonus compris, tandis que La Gazzetta dello Sport parle d’une offre d’un montant total de 70M€, présentée à l’Inter en toute fin de mercato. A noter qu’à aucun moment les médias italiens ou français parlent de la durée du contrat proposée par le PSG, sachant qu’à 27 ans Skriniar est clairement un joueur d’avenir.

Les gros doutes de Skriniar