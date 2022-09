Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos veut réaliser un rêve de Tuchel pour Galtier

Publié le 23 septembre 2022 à 05h15 par Thomas Bourseau

N’Golo Kanté pourrait plier bagage d’ici la fin de la saison au vu de sa situation contractuelle à Chelsea. Cette opportunité de marché, Luis Campos ne l’aurait pas manqué et serait prêt à tenter sa chance pour offrir le champion du monde voulu à l’époque par Thomas Tuchel à Christophe Galtier pour le placer au milieu de terrain du PSG.

N’Golo Kanté se retrouve dans l’ultime année de son contrat à Chelsea. Depuis l’automne 2018 et le sacre de l’Équipe de France au Mondial quelques semaines plus tôt, Kanté n’a pas paraphé de nouveau bail chez les Blues .

Campos pense à Kanté

Et il semblerait que les discussions ne soient pas très avancées entre le comité de direction de Chelsea et le clan Kanté comme The Athletic le révélait dernièrement. Dans le viseur de Thomas Tuchel lorsqu’il officiait au PSG, N’Golo Kanté serait à présent dans celui de Luis Campos, conseiller football du PSG, qui verrait d’un bon oeil ce recrutement pour le milieu de terrain de Christophe Galtier. C’est du moins l’information communiquée par CBS Sports ces dernières heures.

Mercato - PSG : Le transfert de N'Golo Kanté est totalement relancé https://t.co/2Ycb9a6i3G pic.twitter.com/iy5QsARnVY — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Potter est fan de Kanté