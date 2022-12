Transferts - PSG : Campos s'active pour boucler un double transfert sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après son échec dans le dossier Endrick, Luis Campos aurait posé son regard sur la Croatie. A la recherche des stars de demain, le dirigeant du PSG aurait coché le nom de deux jeunes pépites : Luka Vuskovic et Ljubo Puljic. Mais dans ces deux dossiers, le Portugais va devoir faire face à une concurrence féroce.

A la recherche des stars de demain, le PSG a essuyé deux premiers échecs. Le club parisien aurait proposé 93M€ à Palmeiras pour racheter les contrats d'Endrick (16 ans) et d'Estevão (15 ans). mais cette offre aurait été refusée. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos se serait, depuis, retiré de ces deux dossiers et aurait activé deux nouvelles pistes en Croatie.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce transfert à 90M€ de Campos https://t.co/5mp4sBT6SW pic.twitter.com/TQKAJVJYYX — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Le PSG vise deux cracks croates

Selon les informations du journaliste italien Luca Bendoni, le PSG suivrait les prestations de Luka Vuskovic et Ljubo Puljic. Le premier, âgé de 15 ans, évolue avec les U-19 du Hajduk Split et dispose d'un contrat jusqu'en 2024. Quant à Puljic, âgé lui aussi de 15 ans, il joue avec les U-17 du NK Osijek et est, lui aussi, promis à un bel avenir.

Une forte concurrence attend Campos dans ces deux dossiers

Mais dans ces deux dossiers, le PSG aura fort à faire. Vuskovic et Puljic seraient surveillés par la Juventus, le Bayern Munich, l'Atalanta et le groupe Red Bull. Selon le journaliste italien, les négociations pourraient s'ouvrir dans les prochaines semaines.