 Transferts - PSG : Campos reçoit le feu vert pour une opportunité de mercato

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival à venir, le PSG pourrait se laisser tenter par un agent libre prometteur en la personne de Youssoufa Moukoko (18 ans). Le Borussia Dortmund s’attendrait à ce que l’international allemand prenne la décision de quitter le club.

Youssoufa Moukoko, futur joueur du PSG ? À en croire les informations communiquées par Sport BILD , Luis Campos verrait d’un bon oeil le recrutement de l’attaquant de 18 ans du Borussia Dortmund. En effet, le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait à coeur d’attirer un attaquant de pointe afin de combler les désirs de Kylian Mbappé, qui a déjà fait part de son mécontentement de jouer au poste de pivot.

Le Barça prêt à faire de l’ombre au PSG pour Youssoufa Moukoko

Cependant, le PSG se frotterait au FC Barcelone dans la course à la signature de Youssoufa Moukoko. Selon Fabrizio Romano, le Barça souhaiterait faire de l’international allemand une alternative de premier choix à Robert Lewandowski pour l’entraîneur Xavi Hernandez. Et il semblerait que le FC Barcelone, à l’instar du PSG, ait une belle carte à jouer avec Youssoufa Moukoko.

Mercato - PSG : Ce transfert colossal de Campos réglé à 95% ? https://t.co/V5O1WEcH7g pic.twitter.com/ooAAY9apoI — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Le Borussia Dortmund s’attend au départ de Moukoko