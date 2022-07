Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit deux mauvaises nouvelles sur le mercato

Publié le 24 juillet à 17h15 par Dan Marciano

Actif dans le sens des arrivées, le PSG va devoir certainement attendre la fin du mercato estival pour enregistrer des départs. Désireux de réduire son effectif, Christophe Galtier aimerait notamment se séparer d'Ander Herrera et de Julian Draxler, deux joueurs qui ne rentrent pas dans ses plans. Mais pour l'heure, le club parisien n'aurait reçu aucune offre dans ces deux dossiers.

« Pour que les joueurs soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif ». Lors de sa présentation, Christophe Galtier n'avait pas hésité à mettre la pression sur Luis Campos. Le nouvel entraîneur du PSG aimerait se séparer de plusieurs joueurs d'ici la fin du mercato estival , notamment de Julian Draxler et d'Ander Herrera.

Aucune offre pour Draxler et Herrera

Comme l'annonce As, les deux joueurs ne rentrent pas dans les plans de Christophe Galtier. Leur départ est espéré dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, Draxler et Herrera n'auraient fait l'objet d'aucune offre. Dans ces deux dossiers, c'est le calme plat, ce qui ne devrait pas déplaire aux deux joueurs.

Draxler et Herrera ne voudraient pas partir