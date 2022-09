Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos le trouve irrésistible, il tranche pour son avenir

Publié le 27 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Courtisé par Luis Campos qui avait fait de sa signature un véritable rêve, Bernardo Silva ne devrait pas rejoindre le PSG, privilégiant le FC Barcelone. Et il semblerait que Manchester City ait déjà posé la condition de son transfert au Barça pour l’été prochain. Explications.

Certes, Luis Campos avait fait de Robert Lewandowski, qui l’a snobé pour le FC Barcelone, et de Milan Skriniar, qui est finalement resté à l’Inter, des priorités de son mercato estival. Cependant, le conseiller football du PSG cultivait un désir : celui de recruter Bernardo Silva. Le 3 août dernier, le10sport.com vous a même révélé que le dirigeant portugais faisait de cette signature un véritable rêve.

Mercato - PSG : Luis Campos passe à l’attaque pour son prochain transfert https://t.co/KQbxHyqQW9 pic.twitter.com/wKka0EKki3 — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Bernardo Silva attend Barcelone

Toujours selon nos informations exclusives, il était question d’un intérêt du FC Barcelone qui disposait alors déjà de la préférence du protégé de Pep Guardiola à Manchester City. Et la donne ne semble certainement pas avoir changée. À en croire Mundo Deportivo , arborer la tunique blaugrana serait un rêve d’enfant du milieu offensif de Manchester City où son contrat court jusqu’en juin 2025.

City prêt à prolonger le contrat de Silva, mais ne bloquera pas son départ pour Barcelone