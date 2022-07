Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos se tient prêt pour le gros coup Lewandowski sur le mercato

Publié le 12 juillet 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Robert Lewandowski pourrait-il finalement rejoindre le PSG alors qu’il est constamment annoncé proche de s’engager en faveur du FC Barcelone ? L’attaquant du Bayern Munich ne devrait pas passer l’été en Bavière. Le FC Barcelone se rapprocherait des demandes financières du club allemand pour le transfert du Polonais. Néanmoins, si jamais cette opération venait à capoter, le PSG aurait l’intention de faire irruption et de rafler la mise dans le feuilleton Lewandowski.

Robert Lewandowski proche du FC Barcelone ? C’est du moins l’information communiquée par Sky Deutschland ce mardi. Une nouvelle offre de 50M€, plus bonus, serait sur le point d’être dégainée par le FC Barcelone qui devrait être acceptée par le Bayern Munich qui chercherait à se servir de cet argent pour boucler le transfert de Matthijs de Ligt. Alors que Robert Lewandowski a clairement fait savoir au fil des dernières semaines qu’il souhaitait mettre un terme à son aventure longue de huit ans au Bayern Munich afin de se lancer un nouveau challenge. Certes, lors de ses sorties médiatiques Robert Lewandowski n’a pas ouvertement partagé sa volonté de signer en faveur du FC Barcelone, mais en coulisse ce serait le cas.

La date butoir fixée par le Bayern pour le transfert de Lewandowski est atteinte

D’ailleurs, comme différents médias l’ont déjà fait savoir, un accord aurait été passé entre la direction du FC Barcelone et le clan Robert Lewandowski au niveau des termes de son futur contrat de trois ans et de son salaire qui avoisinerait les 10M€. Cependant, le Bayern Munich se serait montré clair en coulisse : si le transfert de Robert Lewandowski n’était pas entériné avant la reprise de l’entraînement du Bayern Munich, qui s’est déroulée ce mardi 12 juillet, le Polonais verrait la porte d’un départ définitivement se fermer lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2023. Le Parisien est revenu ce mardi soir sur cette date butoir qui ne devrait pas pour autant remettre en question le transfert de Robert Lewandowski.

Le Barça toujours trop juste pour satisfaire le Bayern Munich, mais…

D’après Le Parisien , le FC Barcelone ne serait prêt à débourser une offre que de 40M€, sans compter les 5M€ de bonus atteignables en plus. Ce qui ne ferait pas les affaires du Bayern Munich qui réclamerait au moins 50M€. Il ne manquerait donc plus grand chose pour que le Bayern Munich et le FC Barcelone parviennent à un accord total pour le transfert de Robert Lewandowski qui pourrait intervenir dans « les prochaines heures » d’après le quotidien de la capitale. Au FC Barcelone, le président Joan Laporta ferait de Lewandowski son unique piste viable pour le poste d’attaquant et compterait bien sur le transfert de Raphinha afin de considérablement permettre à Xavi Hernandez d’être conquérant la saison prochaine avec la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé qui approche à grands pas.

Le PSG à l’affût et prêt à dégainer en cas d’échec du Barça