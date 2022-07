Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Pour Robert Lewandowski, c'est presque terminé

Publié le 12 juillet 2022 à 16h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski ferait tout son possible pour rejoindre le FC Barcelone, et ce, malgré l'intérêt du PSG. Pour rafler la mise, le club emmené par Xavi serait sur le point de formuler une offre d'environ 50M€, plus bonus. Alors que le Bayern attendrait une proposition de cet acabit, le transfert de Robert Lewandowski pourrait se concrétiser cette semaine.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Robert Lewandowski aimerait quitter le Bayern dès cet été. Dans cette optique, le buteur polonais aurait fait savoir explicitement et à plusieurs reprises qu'il voulait changer de club lors de ce mercato. Alarmés par la situation de Robert Lewandowski, le PSG, le FC Barcelone et plusieurs autres écuries européennes seraient en embuscade pour boucler un transfert. Toutefois, la star du Bayern aurait déjà choisi sa prochaine destination : le Barça.

Une offre finale imminente de Barcelone pour Robert Lewandowski

Conscient de la situation, le FC Barcelone serait sur le point de lancer son offensive finale. En effet, comme l'a indiqué Sky Germany , le club emmené par Xavi devrait formuler sa proposition ultime dans les prochaines heures. Et elle devrait avoisiner les 50M€, plus bonus.

Le transfert de Robert Lewandowski bouclé cette semaine ?

Alors que le Bayern serait prêt à vendre Robert Lewandowski pour une somme comprise entre 50 et 55M€, le transfert du Polonais vers Barcelone aurait de grandes chances d'être bouclé cette semaine. Et si Robert Lewandowski est finalement vendu au Barça, le club emmené par Julian Nagelsmann compterait se servir de la somme récoltée pour s'offrir les services de Matthijs de Ligt. A suivre...