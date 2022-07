 Mercato - PSG : Ça s’agite en coulisse pour une vente d’Henrique à 23M€

Foot - Mercato - PSG

Titi parisien, Arnaud Kalimuendo dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024. Et après avoir effectué deux prêts remarqués au RC Lens, l’attaquant français de 20 ans attiserait les convoitises sur le marché anglais, italien et néerlandais. Cela tomberait bien puisque le PSG aimerait se séparer de Kalimuendo.

Formé au PSG, Arnaud Kalimuendo n’a cependant pas disputé le moindre match avec le Paris Saint-Germain lors de deux dernières saisons. La raison ? Deux prêts successifs au RC Lens. De retour à Paris cet été, l’attaquant français ne devrait pas s’y éterniser puisque cette fois-ci, un transfert sec serait souhaité par la nouvelle direction du PSG emmenée par le conseiller football Luis Campos et son bras droit Antero Henrique qui est notamment en charge des ventes.

Journaliste pour CBS Sports , Ben Jacobs a révélé sur son compte Twitter ce mardi que le PSG aurait été approché par plusieurs clubs intéressés par le profil de son attaquant de 20 ans qui est sous contrat jusqu’en juin 2024. L’Atalanta, l’Ajax Amsterdam et notamment Newcastle seraient tous venus à la pêche aux renseignements pour un éventuel transfert d’Arnaud Kalimuendo qui devrait se situer autour de 23,5M€.

Kalimuendo would be a bargain at around £20 million. PSG open to a sale despite impressive loan with Lens. He’s technically gifted and always seems to find space. Fits Newcastle strategy, as per failed Hugo Ekitike bid, of trying to find a young talent to support Callum Wilson.