Transferts polémiques à l’OM, les réponses tant attendues !

Ancien entraîneur de l’OM, Rudi Garcia a été loin de faire l’unanimité lors de son passage à Marseille. Les critiques ont été nombreuses, notamment en ce qui concerne ses choix sur le mercato. Le technicien français s’était ainsi vu reproché les arrivées de Nemanja Radonjic ou encore Grégory Sertic. Face à ces polémiques, Rudi Garcia s’est expliqué.

« Je ne décidais pas de tout à l’OM »

Invité par Carré à répondre à certaines polémiques, Rudi Garcia a notamment mis les choses au point sur le transfert de Nemanja Radonjic. L’ancien entraîneur de l’OM a alors assuré : « Un joueur qui est passé à Rome, que Walter Sabatini m’a présenté, je pense qu’il avait 15-16 ans, mais il n’est jamais entrainé avec moi à Rome, c’est Radonjic, qui après est arrivé à Marseille. Mais moi, je ne me souvenais même plus qu’à Rome, je l’avais vu passer. Et à Marseille, je n’ai pas décidé de prendre Radonjic. On fait tout de manière collégiale, on cherchait un joueur percutant sur un côté et puis on a décidé certainement avec Zubizarreta de prendre ce joueur parce que les choix d’avant on n’a pas pu les faire. Donc non, ce n’est pas un joueur que j’ai décidé de faire venir parce que je ne décidais pas de tout à l’OM ».