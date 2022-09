Foot - Mercato

Pendant le mercato, ils ont forcé la main à leurs clubs pour partir

Publié le 3 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

La plupart du temps, les transferts se font sans échauffourées et brouilles entre les joueurs sur le départ et leurs clubs. Pourtant, dans certains cas de figure, en venir au clash ne semble être que l’unique issue. Sécher l’entraînement, demander publiquement un bon de sortie… Tout est bon pour forcer la main d’un club réticent. Et cet été, on a pu être témoins à plusieurs reprises d’une telle volonté d’acier chez trois joueurs en particulier.

Robert Lewandowski

Après huit saisons passées au Bayern Munich en douze en Allemagne, Robert Lewandowski a estimé que cette fenêtre estivale était le moment opportun pour lui pour dire stop. En effet, du haut de ses 34 ans, l’international polonais voulait connaître une nouvelle expérience et l’a fait savoir en conférence de presse dès le rassemblement avec sa sélection au début du mois de juin. Par la suite, pour Onet Sport, Lewandowski en a rajouté une couche le 6 juin dernier. « Je veux seulement quitter le Bayern. La loyauté et le respect sont plus importants que le travail. Le mieux est de trouver une solution ensemble. Quelque chose est mort en moi, je veux quitter le Bayern pour plus d'émotions dans ma vie ». Le Bayern Munich, malgré les services rendus par Lewandowski et le fait qui ne lui restait qu’une année de contrat, n’a absolument pas facilité la tâche de son désormais ex-attaquant. Entre son annonce début juin et l’officialisation de son transfert au FC Barcelone, il s’est passé un bon mois et demi. Mais finalement, Robert Lewandowski a eu ce qu’il voulait.

Antony

Il aura fallu attendre le deadline day pour voir Antony enfin débarquer à Manchester United. Malgré des rumeurs ayant circulé dans la presse pendant de longues semaines, Antony n’avait pas pu, jusqu’à jeudi, préparer ses bagages afin de quitter Amsterdam pour Manchester. La faute à la direction de l’Ajax qui se serait montrée particulièrement réticente à un départ de son international brésilien que le champion d’Eredisivie a finalement vendu aux Red Devils pour la coquette somme de 100M€. Mais entre temps, Antony a dû prendre la parole auprès de Fabrizio Romano pour faire part de ses envies d’ailleurs et de son mécontentement. De quoi forcer la main de l’Ajax Amsterdam. « Pendant les mois du mercato, les réunions se sont poursuivies et j'ai également reçu une proposition de l'Ajax pour le renouvellement du contrat. J'ai été clair une fois de plus : Je veux partir. Je ne demande pas à l'Ajax de me libérer (ndlr du contrat), je demande à l'Ajax de me vendre avec l'offre la plus élevée jamais faite à un joueur d'Eredivisie. J'insiste sur ce thème depuis février afin que le club puisse reconstruire l'équipe en toute sérénité ».

▫️ Why Ajax don't want to let you go'▪️ Excl. Antony: "I'm not asking Ajax to release me, I'm asking Ajax to sell me with the highest bid ever for Eredivisie player. I've been insisting on this theme since February so that the club could rebuild the team with peace of mind". pic.twitter.com/JCXgoy80TF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2022

Wesley Fofana