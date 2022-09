Foot - Mercato

Comme chaque été, le PSG et Barcelone ont respecté une tradition

Publié le 2 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Depuis quelques années et plus particulièrement depuis le début de l’ère QSI, le PSG et le FC Barcelone ont appréciés les joueurs de l’autre équipe comme ce fut le cas avec Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Marco Verratti ou encore Neymar, Lionel Messi et bien d’autres. Cependant, le Barça et le club parisien se sont également disputés les services de mêmes joueurs sur le marché des transferts.

David Alaba

Pas besoin de remonter très loin dans le temps pour s’apercevoir les comités de direction du PSG et du FC Barcelone partagent souvent les mêmes goûts. Ce fut notamment pour David Alaba pendant une bonne partie de la saison 2020/2021. Alors que son contrat au Bayern Munich arrivait à expiration, l’Autrichien aurait figuré sur les tablettes du FC Barcelone et du PSG qui auraient d’ailleurs tenu des discussions avec le joueur en question. Mais finalement, Alaba a pris la direction du Real Madrid où il a remporté la Ligue des champions et la Liga dès sa première saison chez les Merengue avec notamment une célébration qui est restée dans les mémoires avec sa fameuse chaise.

Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum

Pour ces deux joueurs qui disposaient du statut d’agents libres en 2021, l’un des deux clubs a raflé la mise, mais pour les deux éléments en question. Bien qu’ils aient été dans le viseur du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma ont finalement pris la décision de signer en faveur du PSG. Et ce, bien que pour Wijnaldum, tout semblait convenu pour qu’il quitte Anfield pour le Camp Nou…

Sergio Agüero et Memphis Depay

Cette fois-ci, les tables ont tourné. Intéressés par les profils de Sergio Agüero et de Memphis Depay, qui disposaient eux aussi du statut d’agent libre l’été dernier, les dirigeants du PSG n’ont pu faire quand le FC Barcelone a contacté les ex-attaquants de Manchester City et de l’OL. Les deux ont pris la route de la Catalogne pour s’y installer au grand dam du PSG.

Lewandowski, le partenaire rêvé de Campos pour Mbappé

Nommé conseiller football du PSG en juin dernier, Luis Campos avait un souhait précis pour le système de jeu du club parisien qui s’est d’ailleurs exaucé : un 3-5-2. Et afin d’accompagner Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, le dirigeant portugais avait pensé à Robert Lewandowski comme L’Équipe et Foot Mercato l’avaient affirmé dès le mois de juin. Finalement, Lewandowski n’avait qu’un désir en tête, datant de son enfance, rejoindre le FC Barcelone. Ce qui s’est passé courant juillet.

Transferts - PSG : Une surprise de dernière minute avant la fin du mercato ? https://t.co/OXFaaFAU6f pic.twitter.com/PoFOf0BLVx — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Jules Koundé et Raphinha

Pendant un long moment, il a été question d’une éventuelle venue de Raphinha au PSG lorsque Leeds se battait encore pour sa survie en Premier League au printemps dernier. Cependant, une fois que le mercato estival a ouvert ses portes et bien que les problèmes financiers du FC Barcelone auraient pu être un frein, le club culé a mis la pression sur Leeds United pour recruter le Brésilien et son forcing a porté ses fruits puisque le client de Deco, ancien du FC Barcelone, a signé au sein du club catalan. Pour ce qui est de Jules Koundé, il était l’une des alternatives du PSG à l’opération Milan Skriniar. Mais finalement, une fois encore, l’international français a échappé au PSG pour rejoindre le FC Barcelone.

Bernardo Silva, le rêve de Luis Campos et de Xavi Hernandez