Foot - Mercato

Mercato : À Barcelone, Robert Lewandowski a conquis son monde

Publié le 28 août 2022 à 23h45 par La rédaction mis à jour le 28 août 2022 à 23h54

Arrivé cet été au FC Barcelone en provenance du Bayern Munich, Robert Lewandowski s’est très vite intégré à la tactique de Xavi Hernandez. En conférence de presse, le technicien espagnol s’est exprimé sur l’importance de l’attaquant polonais. L’entraîneur espagnol trouve aussi que l’ancien joueur du Bayern Munich discute beaucoup avec les jeunes et a un esprit de leader au sein de l’effectif.

Auteur d’un très bon mercato, le FC Barcelone a recruté Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich. Dans des propos relayés par Mundo Deportivo , Xavi s’est exprimé en conférence de presse sur l’importance de l’attaquant polonais au sein de l’effectif et de son intégration.

« Il est heureux, il se sent à l’aise »

Présent en conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez s’est exprimé sur l’adaptation de Robert Lewandowski. « Il est heureux, il se sent à l'aise. Il a une grande responsabilité pour venir ici et faire la différence. »

Mercato - PSG : Le feuilleton Messi à Barcelone relancé par... son père ? https://t.co/EnTaG1SNtn pic.twitter.com/xIq4B4nCOP — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

« C'est un leader naturel qui nous aide »