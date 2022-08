Foot - Mercato - OL

OL : La vérité éclate pour ce grand retour opéré par Aulas

Alexandre Lacazette n’a pas été le seul à effectuer son grand retour à l’OL au cours du mercato estival. En effet, Corentin Tolisso est revenu du Bayern Munich après avoir bien rempli sa vitrine de trophées. Cependant, contrairement à ce qui a été dit, le champion du monde tricolore n’a pas reçu une pression de Lacazette pour son retour.

À l’instar d’Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso a lui aussi fait son grand retour à l’OL à l’intersaison pour le bonheur du président Jean-Michel Aulas. Après cinq saisons passées au Bayern Munich où il a empilé les trophées nationaux ainsi qu’une Ligue des champions à l’été 2020 pendant le Final 8, Tolisso est revenu là où tout a commencé pour lui.

Chambré, Lacazette répond à Tolisso

Au cours d’un entretien accordé à Canal+ dans le cadre de l’émission du Canal Football Club , Alexandre Lacazette a été invité à réagir à la rumeur lancée par Corentin Tolisso selon laquelle il n’a jamais été aussi récurrent dans ses appels que lorsqu’il a fallu le faire venir à l’OL cet été. « Le fait que Tolisso ait dit que je l’avais plus appelé pendant l’intersaison que pendant cinq ans ? Il ment, c’est grave de mentir comme ça, à la télé en plus (sourire). Parce qu’à chaque titre qu’il gagne, je l’appelle, enfin je lui envoie plein de textos. Et il en a gagné des titres, donc je lui ai envoyé beaucoup de textos, à chaque but ».

« Je ne l’ai pas forcé »